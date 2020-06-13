В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец сообщила, что НРК выступает за введение в России дополнительного пособия для родителей-одиночек. Она сообщила, что НРК уже направил соответствующее письмо в правительство РФ и Госдумы, передает RT .

Волынец отметила, что сейчас в России много граждан воспитывают в одиночку детей. Эти семьи относятся к социально незащищенным группам населения. А непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране из-за коронавирусной инфекции, еще больше осложнила их положение. Размер пособия, считают в НРК, следует ввести не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Его необходимо выплачивать вдобавок к уже действующим льготам и пособиям для родителей-одиночек.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков тоже выступил с инициативой ввести пособие, родителям или опекунам несовершеннолетних детей. По его словам, безработные родители будут получать пособие в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Согласно последним подсчетам, эти пособия предоставят 650 тыс. граждан РФ с 1 миллионом детей.