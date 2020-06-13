Выплаты по 12 тысяч рублей подготовили работающим пенсионерам

Сегодня, 21:29

Ольга Громова

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Выплаты по 12 тысяч рублей подготовили работающим пенсионерам
Выплаты российским пенсионерам

Новые денежные выплаты от государства ожидают российских пенсионеров. Разумеется, не всех - деньги поступят на счет только в одном конкретном случае. А именно, если пенсионер официально трудоустроен и зарегистрирован в качестве самозанятого, сообщает издание PRIMPRESS.

Сумма выплат, которые будут произведены в июне нынешнего года, определена в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда), а это 12 130 рублей. Доплата, как уточняет издание, это так называемый налоговый капитал. Закон о такой выплате самозанятым ранее завизировал глава державы Владимир Путин.

Заметим, что у налогового капитала будут свои особенности. На счета пенсионеров его зачислят в июне, но израсходовать его можно только в определенных целях. Например, пустить на оплату новых налогов либо же погасить свои старые задолженности по налогам и сборам. Деньгами в этих целях можно пользоваться и в 2021 году. Выплаты, к слову, также поступят не всем таким пенсионерам, а только тем, что успели зарегистрироваться как самозанятые до первого июня 2020 года.

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