Пенсионеры могут получить по 10 тыс. рублей денежной компенсации

Сегодня, 15:29

Анна Лисова

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Пенсионеры могут получить по 10 тыс. рублей денежной компенсации
Выплаты пенсионерам

С лета 2020 года в России для пенсионеров изменится порядок получения ряда услуг. Размер и порядок многих выплат устанавливается регионами. Поэтому если выплата находится в компетенции отделений социальной защиты населения региона, то именно там и можно узнать о том, как ее получить и в каком размере она выплачивается, передает PRIMPRESS.

Пенсионеры во многих регионах страны могут получить компенсацию на покупку бытовой техники или телефона. Эта льгота предоставляется одиноким пенсионерам, либо тем, кто живет в семье, состоящей полностью из пожилых людей. В Москве для получения этой льготы необходимо обращаться в МФЦ или оставить заявление на портале mos.ru. На компенсацию покупок бытовой техники пенсионерам в минувшем году правительство РФ выделило 150 млн рублей.

Получить компенсацию за покупку бытовой техники пенсионер может, обратившись в отделение соцзащиты по месту жительства. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Чтобы получить компенсацию, необходимо подать письменное заявление, приложить к нему платежные документы.

Рассматриваться заявление будет пять дней, а размер субсидии определит местный орган социальной защиты населения. Минимальный размер компенсации составляет 10 тыс. рублей, а максимальный – 25 тыс. рублей. Важно отметить, что выплачивается субсидия только в случае, если комиссия установит необходимость такой покупки для заявителя.

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