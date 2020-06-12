Российских пенсионеров ждут новые льготы

Российских пенсионеров ждут две новые льготы, призванные улучшить уровень их жизни. Так, доплату за возраст власти намерены производить не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Люди на заслуженном отдыхе также получат возможность воспользоваться отсрочкой по кредиту - ее уже одобрили в правительстве, сообщает Рамблер.

На отсрочку по погашению задолженностей российские пенсионеры могут рассчитывать при условии, что сумма их общего дохода не превышает двух МРОТ - 24 260 рублей.

Отсрочка возможна на срок до двух лет (24 месяца) по кредиту до одного миллиона в национальной валюте.

Новые доплаты за возраст предусматривает новый проект закона, который находится на рассмотрении Госдумы. Авторы документа разрабатывали его с учетом оценок ВОЗ касательно возраста.

Законопроектом предлагается доплату за возраст в размере 100 процентов фиксированной выплаты производить с 75 лет, хотя сейчас он проводится только после 80.

С января размер фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости исчисляется 5686 рублями 25 копейками. В следующем году он будет на уровне 6044 рубля 48 копеек.