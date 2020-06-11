В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

Сегодня, 11:48

Анна Лисова

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В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

Российские пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку, о чем сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), передает PRIMPRESS.

Средний размер этой прибавки составит 1,7 тыс. рублей. Но вот выплачиваться она будет не всем, подчеркнули в ПФР.

Получить прибавку смогут пенсионеры, которые являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они ежемесячно отчисляют взносы в ПФР, которые увеличиваются за счет государства. За минувший год участники этой программы накопили 4 млрд рублей. Государство же смогло прибавить к этой сумме еще 3,7 млрд рублей. 

Все пенсионеры, которые присоединились к программе софинансирования, имеют право на получения ежемесячной доплаты  к пенсии. Но при этом доплата, которую получает пенсионер, зависит от размера отчислений, которые шли с его зарплаты. 

В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров. В среднем размер ежемесячной прибавки составляет 1,7 тыс. рублей. 

«Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей», – уточнили в ПФР.

 

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