В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

Российские пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку, о чем сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), передает PRIMPRESS .

Средний размер этой прибавки составит 1,7 тыс. рублей. Но вот выплачиваться она будет не всем, подчеркнули в ПФР.

Получить прибавку смогут пенсионеры, которые являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они ежемесячно отчисляют взносы в ПФР, которые увеличиваются за счет государства. За минувший год участники этой программы накопили 4 млрд рублей. Государство же смогло прибавить к этой сумме еще 3,7 млрд рублей.

Все пенсионеры, которые присоединились к программе софинансирования, имеют право на получения ежемесячной доплаты к пенсии. Но при этом доплата, которую получает пенсионер, зависит от размера отчислений, которые шли с его зарплаты.

В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров. В среднем размер ежемесячной прибавки составляет 1,7 тыс. рублей.