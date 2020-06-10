Эксперт предсказал в России судьбу наличных денег после пандемии

В условиях пандемии коронавируса безналичные расчеты стали осуществляться чаще, чем раньше. О том, какая судьба будет у наличных денег после пандемии коронавирусной инфекции рассказал глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщает Nation News . Он считает, что наличные деньги не исчезнут, поскольку у населения должен оставаться выбор. При этом рост безналичных платежей эксперт считает вполне нормальным процессом.

«А то, что доля безнала растет — это нормально. Напугали людей, что вирус через наличку передается, соответствующая реакция», — объяснил экономист.

К тому же практика выдачи зарплат в конвертах, которая все еще сохраняется в стране, не даст налу уйти из оборота. «Серые» зарплаты – это еще один фактор, который в ближайшее время сохранит актуальность наличных денег.

Стоит отметить, в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса многие страны мира ввели ограничения на использование наличных денег. Хотя в РФ эти меры не вводились, но Центробанк рекомендовал банкам обезопасить выдачу наличных и дезинфицировать банкоматы.

«Гознак» объяснил, что российские банкноты изготавливаются с использованием специальных добавок, которые обладают антисептическими свойствами.