Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля 2020

Сегодня, 13:24

Анна Лисова

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Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля 2020

Ежегодная индексация тарифов на услуги ЖКХ запланирована в России на июль. Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля, но не все регионы в этом году будут повышать тарифы, передает МК. Так, согласно действующим законам, рост общей суммы в платежках не должен превышать «потолка», установленного на федеральном уровне. Регионы имеют право замораживать индексацию тарифов. И этим решили воспользоваться ряд субъектов РФ. Хотя немало россиян рассчитывали на более весомые меры.

Как показала статистика за апрель и май, в эти месяцы до 60% россиян не оплатили счета ЖКХ. Немалая часть россиян посчитали, что государство простит им долги за ЖКХ, накопленные в период самоизоляции.

В ряде регионов власти решились временно не увеличивать тарифы на какие-то отдельные услуги. Так, Волгоградская область приняла решение временно не увеличивать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Аналогичное решение приняли власти Калужской области и Ярославской области. В Иркутской области не повысят пока тарифы на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, взносы на капитальный ремонт. В Московской области не увеличат тарифы на газоснабжение, а в Нижегородской области – на отопление. В Рязанской области не будут индексировать тарифы на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение.

Временно не будут подниматься тарифы на некоторые коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Алтайского края, Владимирской области, Красноярского края, Мурманской области, Орловской области, Ставропольского края, Ульяновской области, Башкортостана, Калмыкии, Татарстана.

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что дополнительное сдерживание тарифов в регионах, по сути, является еще одной мерой поддержки в период пандемии, поскольку доходы многих россиян весной существенно сократились. Но важно найти баланс, чтобы не пострадало качество оказываемых услуг. Поэтому, возможно, правильнее было бы рассмотреть возможность предоставления субсидий нуждающимся.

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