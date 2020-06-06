В экономике США заметили «пузырь»

Финансисты заявили о том, что в экономике США формируется «пузырь», подобный тому, что имел место в 2000 году на рынке «доткомов». Опрос экспертов был проведен CNBC, передает Лента.Ру . Исходя из сложившейся ситуации, финансисты заявляют, что инвесторам сейчас важно более внимательно относится к новым вложениям и пересмотреть уже сформированные портфели, чтобы снизить риски потерь.

Аналитики отмечают, что сейчас наблюдается рост американского фондового рынка, и это вопреки пандемии коронавируса и массовых протестов. Хотя многие считают это положительным знаком, но в сложившейся ситуации это может создавать дополнительные риски для инвесторов, которые будут вкладываться в американскую экономику и американские компании.

Ситуацию, которая складывается сейчас, эксперты классифицируют как «ралли», когда идет продолжительный планомерный рост котировок. Но появились мнения, что это необоснованная оценка, поскольку они видят риски формирования «пузырей», а значит, есть риск резкого снижения котировок переоцененных активов.

Напомним, в 2000 году был «надут» самый известный за последние несколько десятилетий «пузырь». События разворачивались на американском рынке «доткомов» — компаний из области информационных и интернет-технологий. Убытки после обвала котировок акций обошлись существенными ущербами для держателей, среди которых были не только страховщики и банки, но и пенсионные фонды.