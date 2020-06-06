Китай распродает госдолг США из-за девальвации доллара

Сегодня, 17:41

Анна Морозова

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Китай распродает госдолг США из-за девальвации доллара

Китай намерен продавать госдолг США из-за обесценивания валюты. Финансисты КНР считают, что эмиссия долларов в США вместо решения экономических проблем ни к чему хорошему не приведет. В результате снижается уровень доверия китайцев к американской финансовой системе. Инвесторы Китая избавляются от американских активов путем продажи недвижимости и долговых облигаций.

Аналитики издания Sohu считают, что это происходит из-за недовольства иностранных инвесторов мерами Федеральной резервной системы, предпринимаемыми для борьбы с кризисом. Так, ФРС стала массово печатать доллары, что приводит к их обесцениванию.

В условиях пандемии Федеральной резервной системе США пришлось практически обнулить ключевую банковскую ставку. Кроме того, была запущена программа неограниченной скупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг.

Известно, что только за первый квартал 2020 года в национальную экономику американские власти вложили более 2 триллионов долларов.

Эксперты утверждают, что эти купюры были напечатаны ФРС и не были подкреплены реальными ресурсами. Есть информация, что к концу 2020 года в Америке напечатают 5 триллионов долларов. За период с 2008 по 2019 года страна напечатала 8 триллионов долларов. Аналитики предполагают, что стоит ожидать обесценивания доллара. В Китае отметили, что Россия уже избавилась от большей части госдолга США и не осуществляет новых инвестиций.

По мнению специалистов, экономика США сейчас переживает один из тяжелейших кризисов в новой истории государства.

Иностранная пресса все чаще делает публикации, в которых говорится, что рынок ценных бумаг США – это мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент.

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