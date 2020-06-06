Эксперты: Европу ожидает «большая трагедия»

Экономический кризис, начавшийся на фоне пандемии коронавируса, может существенно ухудшить позиции евро. Эксперты отмечают, что в ЕС только усугубились в последнее время разногласия в политике и экономике, возникшие еще с момента кризиса 2008-2009 годов. Сейчас же все чаще звучат прогнозы, в которых говорится о крахе европейской экономики. Консервативный британский финансовый обозреватель и авторитетный экономический колумнист лондонского издания The Telegraph Амброз Эванс-Притчард прокомментировал ряд решений, принятых в ЕС, передает РИА Новости .

«Немцы опасаются, что ЕЦБ следует за Веймарским рейхсбанком в ловушку инфляции. Щедрость Лагард усиливает напряженность в отношениях с Германией, и эта напряженность может разорвать евро на части. Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро», - отметил Эванс-Притчард.

Немецкие эксперты не раз уже говорили о том, что сейчас ЕЦБ, по сути, включив печатный станок, пытается поддержать ряд стран, пострадавших наиболее серьезно из-за коронавируса. При этом такой шаг может разрушить экономику ЕС.

В Германии многие волнуются из-за того, что действия ЕЦБ могут повысить нагрузку на немецкую экономику, и в итоге за ошибки, допущенные сейчас, придется заплатить немецким налогоплательщикам. Даже при инфляции в 5% в Германии посчитают, что евро вышел из-под контроля. И это может усилить негативные настроения в стране.

Ситуацию ухудшают торговые войны, ведь раньше Европа получала дешевые товары из Китая. Но сейчас, пытаясь бороться с китайским и американским импортом, чтобы создать рабочие места для европейцев, ЕС может добиться обратного эффекта, опасаются специалисты. Они говорят о том, что такие действия могут сделать жизнь в Евросоюзе непомерно дорогой.

Чтобы действительно улучшить экономику, ЕС важно уйти от попыток подстроить экономику под политические решения. Важно действовать сейчас так, чтобы вдохнуть жизнь в те сферы, которые пострадали больше всего от ограничений, введенных на фоне пандемии. Действуя же в угоду политическим позициям, можно уничтожить их. А то, что пока крупные игроки финансового рынка не спешат менять доллары на евро, является еще одним сигналом о не слишком стабильных позициях валюты ЕС.