Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Вчера, 21:25

0

Image 16+
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров. Их будет две. Для одних будет немалая доплата к пенсии, а для других - отсрочки по кредитным обязательствам.

Как отмечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, по одной из льгот возникло множество вопросов. Ранее депутатским корпусом от ЛДПР был внесен законопроект о снижении возраста для надбавки к страховой пенсии по старости. Сейчас этот возраст 80 лет, а хотели сделать - 75 лет. Сумма, о которой идет речь - 6 000 рублей ежемесячно. Однако Валерий Рязанский считает, что суть предложенного законопроекта противоречит основной идее пенсионного обеспечения. Это противоречие и будет обсуждаться. Кроме того, здесь необходимо учитывать и финансовую составляющую: если возраст для допвыплаты уменьшить, то нужно будет изыскивать дополнительные финансы из бюджета. Таким образом, вопрос с первой льготой сложный, но необходимый.

По второй депутатской инициативе вопросов гораздо меньше, и у нее больше шансов быть одобренной. Депутаты Госдумы предлагают для тех пенсионеров, которые имеют единственный доход - пенсию, сделать рассрочку по кредитным обязательствам сроком на два года. Правда, здесь будет учитываться общий доход супругов-пенсионеров: он не должен превышать двух МРОТ или 24260 рублей. Это предложение, по мнению Валерия Рязанцева, абсолютно понятно и оправдано, поэтому правительство его и поддержало.

Для повышения уровня жизни граждан РФ в Конституцию разработали ряд поправок. В их числе обязательная ежегодная индексация пенсионных начислений, ответственность государства за защиту прав трудящихся, а также гарантированная соцподдержка. Голосовать за эти поправки депутаты будут с 25 июня по 1 июля.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ослабление доллара аналитики прогнозируют уже в ближайшие месяцы

6-06-2020, 16:00

В России хотят удвоить производство золота

2-06-2020, 10:42

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

2-06-2020, 09:21

ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

28-05-2020, 14:36

Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

27-05-2020, 13:20

Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии

26-05-2020, 11:56

России предсказали сильнейший экономический кризис за десятилетие

25-05-2020, 21:24

В ПФР рассказали, какие периоды стажа больше не будут учитываться при начислении пенсии

22-05-2020, 11:15

В России предлагают ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

22-05-2020, 11:06

Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

22-05-2020, 10:53

Работники красноярского ресторана обнажились из-за кризиса

20-05-2020, 21:30

Forbes назвал самые недооцененные города России

18-05-2020, 15:23

В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

18-05-2020, 11:54

Компания Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

15-05-2020, 17:47

Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы

15-05-2020, 10:30

Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

14-05-2020, 11:52

В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

12-05-2020, 13:53

Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

12-05-2020, 13:31

Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

9-05-2020, 11:49

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

8-05-2020, 12:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров