Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров. Их будет две. Для одних будет немалая доплата к пенсии, а для других - отсрочки по кредитным обязательствам.

Как отмечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, по одной из льгот возникло множество вопросов. Ранее депутатским корпусом от ЛДПР был внесен законопроект о снижении возраста для надбавки к страховой пенсии по старости. Сейчас этот возраст 80 лет, а хотели сделать - 75 лет. Сумма, о которой идет речь - 6 000 рублей ежемесячно. Однако Валерий Рязанский считает, что суть предложенного законопроекта противоречит основной идее пенсионного обеспечения. Это противоречие и будет обсуждаться. Кроме того, здесь необходимо учитывать и финансовую составляющую: если возраст для допвыплаты уменьшить, то нужно будет изыскивать дополнительные финансы из бюджета. Таким образом, вопрос с первой льготой сложный, но необходимый.

По второй депутатской инициативе вопросов гораздо меньше, и у нее больше шансов быть одобренной. Депутаты Госдумы предлагают для тех пенсионеров, которые имеют единственный доход - пенсию, сделать рассрочку по кредитным обязательствам сроком на два года. Правда, здесь будет учитываться общий доход супругов-пенсионеров: он не должен превышать двух МРОТ или 24260 рублей. Это предложение, по мнению Валерия Рязанцева, абсолютно понятно и оправдано, поэтому правительство его и поддержало.

Для повышения уровня жизни граждан РФ в Конституцию разработали ряд поправок. В их числе обязательная ежегодная индексация пенсионных начислений, ответственность государства за защиту прав трудящихся, а также гарантированная соцподдержка. Голосовать за эти поправки депутаты будут с 25 июня по 1 июля.