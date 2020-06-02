Ослабление доллара аналитики прогнозируют уже в ближайшие месяцы

Российские аналитики считают, что американский доллар ослабнет уже в ближайшие месяцы - летом нынешнего года. У рубля есть все шансы, чтобы находиться в коридоре 65-70 рублей довольно долго, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Экономист компании «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что в данный момент валюты развивающихся рынков укрепляются к доллару на фоне сохранения рыночного risk-on. С ним солидарен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

«Нынешнему ослаблению доллара на глобальных рынках способствует общее повышение аппетита к риску, вызванное преимущественно двумя основными факторами. Первый - это надежды инвесторов на восстановление мировой экономики вслед за снятием коронавирусных ограничений. Второй фактор заключается в противоречиях между США и КНР, которые на текущий момент не коснулись их действующей торговой сделки», - пояснил он.

Эксперты обращают внимание на то, что в Штатах сейчас довольно нестабильная ситуация и она продолжит оказывать влияние на доллар. Это и неудачи системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом, и массовые протесты и погромы после убийства полицейским темнокожего Флойда.

Ослабление на этом фоне инвесторского интереса к доллару благотворно скажется на укреплении рубля. Национальная валюта на длительное время может «зайти» в коридор 65-70 рублей за доллар. Закреплению позиций поспособствует монетарная политика ЦБ РФ и механизмы поддержки предпринимательства.