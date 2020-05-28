В России хотят удвоить производство золота

Сегодня, 10:42

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В России хотят удвоить производство золота

Как сообщает газета "Известия", российская власть решила поставить перед промышленностью задачу увеличить обработку золота в 2 раза. Сейчас на российских заводах перерабатывается примерно 300 тонн золота в год. Увеличение объемов позволит не только получить приличный доход для государства, но и открыть изрядное количество новых рабочих мест.

Как ожидается, в середине июня нижняя палата Государственной думы рассмотрит законопроект о снятии 20%-го налога на добавленную стоимость на ввоз в страну необработанного золота. Облегчение условий импорта необработанного драгметалла должно привести, как ожидается, к росту его поставок из Средней Азии, стран Африки и латинской Америки. Сейчас доля Российской Федерации в общем объеме мировой переработки золота составляет 7%, российские промышленники уверены, что смогут увеличить свою часть.

В конце мая стало известно, что экспорт золота нарастает, золотовалютные резервы страны уменьшились больше чем на 16 тонн. Это связано с высоким спросом на драгметалл, ростом мировых цен и необходимостью поддерживать экономику в условиях карантина вызванного пандемией коронавируса.

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