Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Сегодня, 09:21

Staalker

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Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда, совершенное с особой жестокостью полицейским в Миннеаполисе, всколыхнуло Соединенные Штаты — волна протеста поднялась уже в 21 штате. Во многих городах граждане громят магазины, поджигают автомобили, идут столкновения с полицией и национальной гвардией, часть предприятий закрыто, введен комендантский час. Президент Трамп заявил, что он не остановится перед вводом войск, но и это не может успокоить страну.

На этом фоне некоторые трейдеры ожидают значительные колебания курсов валют, но скорее всего подобного не случится. Как рассказал изданию "Прайм" Сергей Дроздов, работающий аналитиком в ГК "ФИНАМ", для развитых экономик и сильных валют беспорядки, пусть даже и ведущие к частичному закрытию промышленных предприятий, достаточно устойчивы, чтобы поколебаться под воздействием таких факторов.

Для российской национальной валюты главными "драйверами" способными значительно снизить курс рубля являются мировые цены на энергоносители (особенно нефть), возможность привлечения иностранного капитала в страну, а также общая конъюнктура рынка. Поскольку цена на нефть в последнее время идет вверх, то и рубль несколько укрепляется.

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