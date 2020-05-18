Работники красноярского ресторана обнажились из-за кризиса

Сотрудники красноярского ресторана «Веранда» опубликовали фотографию, на которой они запечатлены обнаженными. Этим они хотели показать, что сфера общепита терпит крах во время самоизоляции.

«Мы разделись не сами — нас раздели», — написали сотрудники под фото на Facebook.

Сотрудники «Веранды» также выразили готовность послушно выполнить все нормы и требования Роспотребнадзора: уменьшить количество столиков, расставить их пошире, использовать антисептики для уборки. Работники общепита уверены, что у них это получится даже лучше, чем у продуктовых супермаркетов. Флешмоб «Голый голод» был поддержан множеством ресторанов и баров по всей стране. Так, с красноярскими рестораторами солидарны их коллеги из калининградских пабов и кафе. Они выложили в Инстаграме фото с хештегом #голыерестораны.

Как известно, многие рестораны из-за пандемии работают только на вынос или доставляют блюда на дом, однако в целом эта сфера терпит убытки, пишет Каскад .

Участники акции сообщают, что они могут и вовсе остаться без средств к существованию, поэтому обращают внимание на бедственное положение отрасли и на то, что многие заведения в регионе, как и в целом по стране, находятся на грани разорения. Участники флешмоба утверждают, что это мирный жест для привлечения внимания тех, от кого сейчас зависит судьба ресторанного бизнеса.