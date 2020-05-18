Работники красноярского ресторана обнажились из-за кризиса

Сотрудники красноярского ресторана «Веранда» опубликовали фотографию, на которой они запечатлены обнаженными. Этим они хотели показать, что сфера общепита терпит крах во время самоизоляции.
Сотрудники «Веранды» также выразили готовность послушно выполнить все нормы и требования Роспотребнадзора: уменьшить количество столиков, расставить их пошире, использовать антисептики для уборки. Работники общепита уверены, что у них это получится даже лучше, чем у продуктовых супермаркетов. Флешмоб «Голый голод» был поддержан множеством ресторанов и баров по всей стране. Так, с красноярскими рестораторами солидарны их коллеги из калининградских пабов и кафе. Они выложили в Инстаграме фото с хештегом #голыерестораны.
Как известно, многие рестораны из-за пандемии работают только на вынос или доставляют блюда на дом, однако в целом эта сфера терпит убытки, пишет Каскад.
Участники акции сообщают, что они могут и вовсе остаться без средств к существованию, поэтому обращают внимание на бедственное положение отрасли и на то, что многие заведения в регионе, как и в целом по стране, находятся на грани разорения. Участники флешмоба утверждают, что это мирный жест для привлечения внимания тех, от кого сейчас зависит судьба ресторанного бизнеса.
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