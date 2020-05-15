Forbes назвал самые недооцененные города России

Сегодня, 15:23

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Forbes назвал самые недооцененные города России
Россия

Американский журнал «Forbes» опубликовал список недооцененных городов России. Автором данного материала является журналист Джаред Ранахан. На первом месте этого списка стоит Екатеринбург, который называют «третьей столицей России». Как считает Джаред, главная достопримечательность Екатеринбурга - богатое культурное наследие. Он подчеркнул, что одним из самых существенных исторических мест там является Храм-на-Крови.

Также в список городов, оставшихся в тени входят: Мурманск - там можно увидеть северное сияние, Псков - самое подходящее место для тех, кто интересуется историей древней Руси, Элиста - большую часть населяют буддисты и Хабаровск - имеет прекрасную набережную вдоль Амура, а также знаменит своей неповторимой кулинарной культурой, так как находится вблизи Японии, Южной Кореи и Китая.

Недавно «Forbes» опубликовал рейтинг городов России (кроме Москвы), которые совершили значительный рывок в урбанистике, качестве жизни и культуре за последнее десятилетие. Первую тройку возглавили такие города как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Затем следуют Красноярск, Екатеринбург и Владивосток.

Ранахан рекомендует в планировании отпуска присмотреться к большой территории от холодных арктических берегов до восточной окраины Азии, но на сам отдых отправляться тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в мире.

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