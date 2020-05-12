Компания Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата, передает РБК . Соответствующая заявка была направлена в Ведомство по патентам и товарным знакам США в ноябре минувшего года. Но информация об этом была опубликована 14 мая.

В Visa сообщили, что видит преимущество в цифровых деньгах перед фиатными, но пока компания не готова полностью преобразовывать финансовую систему в электронный вид. Visa указала в заявке, что сейчас преимущество цифровых денег над фиатными платежами в том, что они позволяют ускорить проведение транзакций. Также компания отметила доверие пользователей к цифровым деньгам, которые обеспечивается благодаря использованию технологии блокчейна.

«Поскольку некоторые криптовалюты используют блокчейн, такие криптовалюты часто пользуются доверием, поскольку блокчейн представляет собой записи транзакций, которые невозможно изменить», — говорится в документе.

Но Visa считает, что не все население готово к переходу на цифровые деньги, поэтому полное преобразование фиатных валют в криптовалюты сейчас считает «нецелесообразным».