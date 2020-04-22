В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления на поддержку пенсионеров и медиков, а также других категорий граждан. Таким образом, пожилые жители Петербурга старше 65 лет смогут получить одноразовую выплату после завершения режима самоизоляции. Средства будут взяты из резервного фонда городского бюджета в размере 600 миллионов рублей.

Выплаты получат те пенсионеры, которые придерживаются карантина. Размер данной финансовой помощи составляет 2000 рублей. Деньги будут начисляться автоматически - на банковскую карточку пенсионера.

Медработники, которые работают с коронавирусными пациентами, смогут получить свою выплату через районную администрацию по месту жительства. Если же человек живет за городом, то ему надо будет обратиться в Комитет по соцполитике. Там врачам (или их родственникам) следует написать заявление, которое будет взято на рассмотрение. Суммы выплат у медиков разные: в зависимости от ущерба, полученного в результате работы с инфицированными пациентами.