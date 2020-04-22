Ряд стран из-за коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию

Ряд стран из-за ситуации с распространением коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию. О том, что такая опасность существует, говорится в аналитическом докладе «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении». Его подготовкой занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации Министерства здравоохранения.

По информации РИА Новости, ссылающегося на доклад, зависимость от импорта оборудования, лекарств и культур для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли все еще сохраняется. В докладе также акцентируется внимание на том, что коронавирус может стать причиной временного ухудшения показателей здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий, а также в силу сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи из-за пандемии.

Вчера сообщалось, что Минздрав обновил свои рекомендации по лечению коронавирусной инфекции и расширил список возможных к назначению лекарств с девяти до тринадцати. Ранее в ведомстве рассказали, что в России вакцина от коронавируса может появиться уже под завесу 2020 года.