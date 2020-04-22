В России в марте на 9% подорожали лекарства

Сегодня, 10:02

Анна Лисова

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В России в марте на 9% подорожали лекарства
Аптека

В марте 2020 года лекарства в российских аптеках в сравнении с мартом предыдущего года стали дороже на 9%. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на отчет агентства DSM Group.

Выручка аптек при этом в марте 2020 года превысила выручку за март 2019 года на 46%. Произошло увеличение выручки не только за счет повышения цены, но и за счет ажиотажного спроса. Объем коммерческого фармрынка в марте составил 127 млрд рублей (в розничных ценах), а в натуральном объеме рынок увеличился на 35%, до 587,2 млн упаковок. Аналитики считают, что подорожание лекарств ускорилось в последнее время. Только за вторую половину марта они подорожали на 2%. В марте текущего года средняя цена упаковки лекарства составила 217 рублей.

Согласно данным, предоставленным государственной Единой межведомственной информационной системой, йод в марте вырос в цене на 26% в сравнении с мартом 2019 года. Ценник «Валидола» поднялся за год на 21%, «Линекс» и мазь «Левомеколь» выросли в цене на 18%, «Лоратадин» — на 16%, а «Троксерутин» — на 14%. Наибольшим спросом аптеках пользовался в марте «Мирамистин». Этот препарат в феврале был на пятой строчке. А вот «Арбидол» с 18 места поднялся на второе, что произошло, по мнению экспертов, на фоне эпидемии коронавируса.

Эксперты считают, что в апреле-мае покупательская активность россиян упадет и цены на лекарства могут незначительно опуститься.

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