Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

Почти 200 млн сотрудников по всему миру во втором квартале нынешнего года могут лишиться рабочих мест. В целом кризис из-за эпидемии COVID-19 может привести к рецессии, а уровень безработицы будет беспрецедентным в истории. Об этом говорится в докладе ООН. Как отмечают авторы доклада, пандемия является кризисом в сфере занятости. Из-за эпидемии больше всего пострадает сфер услуг, включая культуру и туризм. Прежде всего, речь идет о малых и средних предприятиях, работниках сельского хозяйства, самозанятых, наемных работников, беженцах и рабочих-мигрантах.

Ранее в ООН сообщили, что после пандемии количество голодающих в мире может удвоиться. Ущерб, нанесенный туристической отрасли, может оставить без пищи 250 миллионов человек. Коронавирус опасен для людей, которые и так еле сводят концы с концами. Такое мнение высказал Ариф Хусейн, директор департамента исследования, оценки и мониторинга всемирной продовольственной программы ООН. Ариф Хусейн также сказал, что в период эпидемии необходимо действовать быстро, иначе цена промедления будет слишком высока.

Судя по всему, ООН введет третий режим опасности, «Острый продовольственный кризис», при котором часть населения испытывает недостаток еды. Пятая категория опасности, вводится при массовом голоде, пишет Взгляд.ру . Ранее советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассетт предрек стране уровень безработицы времен Великой депрессии, когда он достигал 25%.

Отметим, в мире коронавирусом заразились уже более 3 миллионов человек, из них 211 тысяч скончались, более 894 тысяч вылечились.