Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

Сегодня, 09:17

Александр Зуев

0

Image 16+
Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы
Безработный

Почти 200 млн сотрудников по всему миру во втором квартале нынешнего года могут лишиться рабочих мест. В целом кризис из-за эпидемии COVID-19 может привести к рецессии, а уровень безработицы будет беспрецедентным в истории. Об этом говорится в докладе ООН. Как отмечают авторы доклада, пандемия является кризисом в сфере занятости. Из-за эпидемии больше всего пострадает сфер услуг, включая культуру и туризм. Прежде всего, речь идет о малых и средних предприятиях, работниках сельского хозяйства, самозанятых, наемных работников, беженцах и рабочих-мигрантах.

Ранее в ООН сообщили, что после пандемии количество голодающих в мире может удвоиться. Ущерб, нанесенный туристической отрасли, может оставить без пищи 250 миллионов человек. Коронавирус опасен для людей, которые и так еле сводят концы с концами. Такое мнение высказал Ариф Хусейн, директор департамента исследования, оценки и мониторинга всемирной продовольственной программы ООН. Ариф Хусейн также сказал, что в период эпидемии необходимо действовать быстро, иначе цена промедления будет слишком высока.

Судя по всему, ООН введет третий режим опасности, «Острый продовольственный кризис», при котором часть населения испытывает недостаток еды. Пятая категория опасности, вводится при массовом голоде, пишет Взгляд.ру. Ранее советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассетт предрек стране уровень безработицы времен Великой депрессии, когда он достигал 25%.

Отметим, в мире коронавирусом заразились уже более 3 миллионов человек, из них 211 тысяч скончались, более 894 тысяч вылечились.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса

22-04-2020, 11:08

Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

22-04-2020, 09:23

Власти Японии из-за коронавируса раздадут населению деньги: названа сумма

18-04-2020, 21:33

В России с 1 мая повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

16-04-2020, 15:07

Россия начала продавать газ в Китай в 1,5 раза дешевле

14-04-2020, 17:54

Кудрин предупредил российские банки о скором кризисе

14-04-2020, 10:01

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили миллионы тюльпанов

14-04-2020, 09:32

На дополнительные выплаты медикам правительство выделило 50 млрд рублей

14-04-2020, 08:18

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии коронавируса

13-04-2020, 17:41

Оценена себестоимость препаратов, тестируемых от коронавируса

11-04-2020, 15:15

Российские пенсионеры с 1 мая 2020 получат ежемесячные прибавки в 1000 рублей, но не все

11-04-2020, 05:30

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

10-04-2020, 13:16

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

Менее половины россиян с кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами

8-04-2020, 14:43

Эксперты считают, что власти недооценивают масштабы кризиса из-за коронавируса

8-04-2020, 11:38

Саудовская Аравия поставила ультиматум по нефти России

7-04-2020, 23:10

Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

6-04-2020, 21:16

Оружейные санкции США помогли России увеличить экспорт вооружения

6-04-2020, 16:28

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

6-04-2020, 09:37

Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

4-04-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров