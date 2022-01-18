Ресторатор Коновалов: антиковидная политика властей Петербурга нацелена на уничтожение бизнеса

Петербургский ресторатор Александр Коновалов высказался об антиковидной политике властей Санкт-Петербурга, отметив, что она направлена на уничтожение бизнеса.

Предприниматель, объявивший бойкот системе электронных пропусков, объяснил свою позицию в интервью изданию «Ведомости». Бизнесмен считает, что введенный властями Северной столицы пропускной режим никак не связан с борьбой против пандемии коронавируса. Такие меры предполагают лишь ликвидацию бизнеса. По словам ресторатора, более 70% петербургских заведений не проверяют QR-коды у посетителей, чтобы сохранить свое дело.

«Достаточно просто проанализировать антиковидное постановление Смольного №121. В разное время смертельно опасным объявлялось хождение по паркам. Потом виновными сделали катки. Затем опасность увидели в парикмахерских. <…> Все эти ограничения никак не помогали бороться с пандемией, но серьезно разоряли бизнес», — рассказал Коновалов.

Он подчеркнул, что предприниматели ждали от Смольного реальные и эффективные меры поддержки. Однако по факту финансовую помощь, размеры которой не покрывали даже 1% потерь организации, получили около 1-5% коммерсантов. Сам ресторатор был вынужден закрыть половину принадлежащих ему салонов красоты.

Напомним, систему QR-кодов для заведений общепита ввели в Петербурге 2 января 2022 года. Представители индустрии попросили перенести сроки запуска, однако губернатор Александр Беглов не пошел им навстречу. В связи с этим Коновалов призвал коллег устроить протест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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