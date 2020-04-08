Оценена себестоимость препаратов, тестируемых от коронавируса

Себестоимость препаратов против коронавируса, которые сейчас проходят тесты, специалисты из США, Австралии и Британии оценили в 1 доллар. То есть стоимость производства препаратов от коронавируса в сотни раз ниже аптечных цен. Например, хлорохин и его производный гидроксихлорохин, которые Дональд Трамп призывал использовать для борьбы с коронавирусом, обойдутся производителям в 30 центов и один доллар, соответственно. Это стоимость курса лечения, который примерно составляет от десяти до 28 дней.

Производство ремдесивира, разработанного компанией Gilead Sciences и предназначенного для лечения заболеваний, вызванных вирусом Эбола, выйдет чуть дороже — девять долларов.

Эти же препараты рекомендованы и российским Минздравом. Кроме них, в список вошла комбинация «Лопинавир+Ритонавир». Стоимость ее производства составила $4 (за курс). Азитромицин, который Минздрав рекомендует комбинировать с гидроксихлорохином, обойдется производителям в $1,40, говорится в исследовании, пишет Evo-rus.com .

Результаты испытаний новых методов лечения появятся в ближайшее время. Массовое производство этих лекарств будет налажено, если докажут их эффективность, что приведет к поставкам недорогих препаратов по всему миру.