Российские пенсионеры с 1 мая 2020 получат ежемесячные прибавки в 1000 рублей, но не все

Сегодня, 05:30

Александр Зуев

0

Image 16+
Российские пенсионеры с 1 мая 2020 получат ежемесячные прибавки в 1000 рублей, но не все
Надбавка пенсионерам к пенсии

С 1 мая российские пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере тысячи рублей. Однако рассчитывать на это могут не все пожилые люди, а только те, кто будет соответствовать нескольким условиям. Прибавка, которая будет выплачиваться ежемесячно, полагается одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Московской области и не работают. И главным условием является проживание в данном регионе в течение последних 10 лет.
Сегодня в регионе проживает около 220 тысяч таких граждан. Все они живут очень скромно, поэтому было принято решение повысить их материальное благосостояние.

Напомним, с 1 апреля все социальные пенсии были увеличены чуть более чем на 6% за счет индексации. Небольшую надбавку получили 3,8 миллионов человек. Многие из них получают выплаты в связи с утратой кормильца и по инвалидности. Таким образом, размер средней пенсии составил 9,85 тысяч рублей. Больше получают инвалиды детства – 14,6 тысяч рублей и дети-инвалиды – 14,5 тысяч рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Вчера, 13:16

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

Менее половины россиян с кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами

8-04-2020, 14:43

Эксперты считают, что власти недооценивают масштабы кризиса из-за коронавируса

8-04-2020, 11:38

Саудовская Аравия поставила ультиматум по нефти России

7-04-2020, 23:10

Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

6-04-2020, 21:16

Оружейные санкции США помогли России увеличить экспорт вооружения

6-04-2020, 16:28

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

6-04-2020, 09:37

Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

4-04-2020, 18:05

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

2-04-2020, 10:43

Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

1-04-2020, 23:14

Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

1-04-2020, 14:44

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают американские журналисты

1-04-2020, 12:50

OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

1-04-2020, 08:25

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

29-03-2020, 19:02

Яндекс выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

27-03-2020, 13:21

Промышленники предупредили о риске дефицита муки

27-03-2020, 10:21

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до шести месяцев

27-03-2020, 01:24

Аналитики: Биткоин будет стоить $350 тысяч долларов

26-03-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров