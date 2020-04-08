Российские пенсионеры с 1 мая 2020 получат ежемесячные прибавки в 1000 рублей, но не все

С 1 мая российские пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере тысячи рублей. Однако рассчитывать на это могут не все пожилые люди, а только те, кто будет соответствовать нескольким условиям. Прибавка, которая будет выплачиваться ежемесячно, полагается одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Московской области и не работают. И главным условием является проживание в данном регионе в течение последних 10 лет.

Сегодня в регионе проживает около 220 тысяч таких граждан. Все они живут очень скромно, поэтому было принято решение повысить их материальное благосостояние.

Напомним, с 1 апреля все социальные пенсии были увеличены чуть более чем на 6% за счет индексации. Небольшую надбавку получили 3,8 миллионов человек. Многие из них получают выплаты в связи с утратой кормильца и по инвалидности. Таким образом, размер средней пенсии составил 9,85 тысяч рублей. Больше получают инвалиды детства – 14,6 тысяч рублей и дети-инвалиды – 14,5 тысяч рублей.