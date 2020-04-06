Саудовская Аравия поставила ультиматум по нефти России

Переговоры по ограничению добычи между арабскими странами и Россией сейчас застопорились из-за ультиматума, выставленного Москве Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия выдвинула требование, чтобы Российская Федерация сократила добычу в наибольшем размере, то есть сократила свою добычу на полтора миллиона баррелей в сутки. Именно это стало корнем разногласий месяц назад: Россия и тогда не приняла такие ультиматумы.

В целом же, в ОПЕК+ все страны согласны, что добыча должна быть сокращена на 10 млн баррелей/сутки, но практически неразрешимые разногласия состоят в разделении этого объёма между странами. Саудовская Аравия согласна сократить добычу на 3 млн баррелей, а следующие по объему добычи страны должны, по мнению саудовцев, сократить добычу ещё на полтора миллиона барр/сутки. Но дело в том, что Саудовская Аравия подняла свою добычу на эту же величину 3 млн баррелей за последние два месяца, то есть после сокращения добычи по такому принципу саудовская добыча сократится на уровень двухмесячной давности, тогда как остальные страны будут вынуждены сократить свою добычу значительно больше, пишет Лента.

Страны ОПЕК+ согласны в том, что сокращать добычу должны и США, однако американские нефтяные компании и лично Президент США не соглашаются на это. Более того, Трамп угрожает ввести пошлины на импорт нефти в США.