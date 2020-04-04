Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

Вчера, 21:16

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

Правительство Российской Федерации запретило начисление штрафов за долги по ЖКХ. Кроме того, предоставление коммунальных услуг не будет приостанавливаться в случае неуплаты. Специальное постановление Кабинета министров продлевает эту льготу до января 2021 г.

Глава правительства отметил, выступая на совете по борьбе с эпидемией, что всем россиянам, которые не имеют возможности оплачивать ЖКХ регулярно, не будут начислять штрафы. Задержка платежей за капремонт также не будет наказываться штрафом. Льготы по начислению этой пени продлятся до конца декабря, сообщает Интерфакс.

Отдельное указание правительства касается россиян с низким доходом, которым предоставляется субсидия на ЖКХ. Такие семьи до 1 октября будут получать субсидии без обязательного ранее документального подтверждения.

Не забудьте поделиться новостью!
Михаил Мишустин ЖКХ

Лента

Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

Вчера, 21:16

Оружейные санкции США помогли России увеличить экспорт вооружения

Вчера, 16:28

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

Вчера, 09:37

Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

4-04-2020, 18:05

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

2-04-2020, 10:43

Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

1-04-2020, 23:14

Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

1-04-2020, 14:44

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают американские журналисты

1-04-2020, 12:50

OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

1-04-2020, 08:25

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

29-03-2020, 19:02

Яндекс выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

27-03-2020, 13:21

Промышленники предупредили о риске дефицита муки

27-03-2020, 10:21

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до шести месяцев

27-03-2020, 01:24

Аналитики: Биткоин будет стоить $350 тысяч долларов

26-03-2020, 15:10

«Газпром» ударил по конкурентам на европейском рынке

26-03-2020, 11:25

В России из-за коронавируса может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

25-03-2020, 17:36

Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale

24-03-2020, 09:37

Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

21-03-2020, 14:36

В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

20-03-2020, 14:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров