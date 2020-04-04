Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

Правительство Российской Федерации запретило начисление штрафов за долги по ЖКХ. Кроме того, предоставление коммунальных услуг не будет приостанавливаться в случае неуплаты. Специальное постановление Кабинета министров продлевает эту льготу до января 2021 г.

Глава правительства отметил, выступая на совете по борьбе с эпидемией, что всем россиянам, которые не имеют возможности оплачивать ЖКХ регулярно, не будут начислять штрафы. Задержка платежей за капремонт также не будет наказываться штрафом. Льготы по начислению этой пени продлятся до конца декабря, сообщает Интерфакс.

Отдельное указание правительства касается россиян с низким доходом, которым предоставляется субсидия на ЖКХ. Такие семьи до 1 октября будут получать субсидии без обязательного ранее документального подтверждения.