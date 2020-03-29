Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

С 1 апреля в России социальные и государственные пенсии будут проиндексированы на 6,1%.

Согласно данным, предоставленным Росстатом, в среднем социальные пенсии с 1 апреля поднимутся на 554,71 рубля. А средний размер социальной пенсии по стране будет на уровне 9648,41 рубля. Стоит отметить, что в прошлом году индексация была проведена на 2%, или 182 рубля, прожиточный минимум пенсионеров вырос за год на 6,1% (с 8 483 рублей до 9 002 рублей). Поэтому индексация социальных пенсий и проводится на уровне в 6,1%.

Напомним, в России социальную пенсию выплачивают нетрудоспособным гражданам, а также тем, кто по разным причинам не смог себе заработать трудовой стаж. Так, чтобы получать пенсию по возрасту, в 2020 году необходимо было 10 лет трудового стажа, а в 2024 году необходимо будет уже 15 лет официальной трудовой занятости.

Социальную пенсию в этом году мужчины могут получать по достижению 67 лет, а женщины – по достижению 62 лет.

Также социальную пенсию выплачивают потерявшей кормильца семье, где есть дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды. В 2020 году размер социальной пенсии по потере кормильца составляет 10057,43 рубля, по инвалидности - 9844,59 рубля, по старости - 15900,46 рубля.

Также с 1 апреля вырастут государственные пенсии, которые выплачиваются военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Родиной.

Как подсчитали в правительстве, индексация, проведенная с 1 апреля, коснется около 4 млн граждан. Расходы на выплату индексаций составят 2,4 млрд рублей.