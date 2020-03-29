Россия станет тихой гаванью для капитала, считают американские журналисты

Эксперты портала Tomluongo.me считают, что именно Россия может стать той «тихой гаванью», которая поможет уберечь свои капиталы иностранным инвесторам в период нового экономического кризиса, пишет «Политическая Экспертиза ».

Анализируя ситуацию, которая складывается в мире из-за пандемии коронавируса, аналитики прогнозируют глубокий и затяжной кризис международной финансовой системы. Но при этом, считают они, Россия создала платформу, которая может стать спасением для иностранных инвестиций, ведь российская экономика сейчас больше всего подготовлена к экономическим потрясениям, происходящим в мире.

Как отмечают эксперты, за последние несколько лет Президент РФ Владимир Путин предпринял немало важных шагов, которые позволяют российской экономике успешно противостоять надвигающемуся финансовому кризису.

В частности, Россия нарастила золотовалютные резервы, которые являются «подушкой безопасности» для экономики страны. К тому же Россия придерживается разумных действий в фискальной сфере, оставляя место для финансово-кредитных маневров, удерживающих экономику на плаву.

Политическая стабильность России, отмечают эксперты, также является положительным фактором для иностранных инвесторов.

А вот европейские страны не имеют такого запаса прочности, и проблемы, возникшие из-за коронавируса, рушат их экономику. Поэтому в ближайшее время все больше инвесторов будут интересоваться возможностью вкладывать свои средства в российскую экономику.