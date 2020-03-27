Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

Сегодня, 19:02

Сергей Кузнецов

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Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

Цены на нефть в США в некоторых случаях уже упали ниже нуля — производители нефти доплачивают покупателям, чтобы они за свой счет забрали "забронированную" ранее нефть, пишет Что происходит.

Первыми от падения цен пострадали добытчики специфического сорта, который добывают в штате Вайоминг, с высоким содержанием серы и высокой вязкостью. Такая нефть не годится для переработки в бензин и применяется главным образом для производства асфальта и битума. В марте цена на такую нефть составила парадоксальные минус 0,2 доллара за баррель — то есть производитель платит покупателю за освобождение нефтехранилищ для более дорогих сортов. Имеет значение и расстояние до океанских портов — чем дальше, тем более дешевая нефть в США в данное время.

Сорта Brent и WTI, на которые ориентируются все остальные производители в мире, также не радуют производителей (и радуют потребителей) - цены на физическую нефть сейчас лишь немного выше $20. Цены на западноканадскую тяжелую нефть не выше $5 в данное время. Страдают и некоторые добытчики в Мексиканском заливе — их нефть стоит лишь $11,5 (Southern Great Canyon).

Оператор магистрального нефтепровода PAAP LP принимает нефть от добытчиков, только если те докажут, что у них есть покупатель или приемщик, пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg. Огромное нефтехранилище в Кушинге заполнено уже более чем наполовину.

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