&quot;Яндекс&quot; выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

Сегодня, 13:21

Сергей Кузнецов

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&quot;Яндекс&quot; выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

Компания Яндекс выделит полмиллиарда рублей на перевозку врачей, а также на закупку необходимого оборудования для тестов на коронавирус, а также на перевозку лекарств и пищевых продуктов в рамках борьбы с вирусом. Для этого будет сформирован отдельный автопарк из нескольких тысяч автомобилей. Проект под названием "Помощь рядом" стартует в Москве и в Казани в самое ближайшее время.

На первом этапе Яндекс будет бесплатно перевозить медиков, а также социальные продуктовые наборы. Соответствующие предложения о сотрудничестве Яндекс направил в регионы. Всего на борьбу с эпидемией Яндекс потратит 1,5 млрд руб, сообщает Интерфакс.

Кроме перевозки врачей, еды, и тестов, Яндекс будет содействовать дистанционному обучению школьников, обрабатывать автомобили в таксопарках антивирусными средствами, и лечить своих водителей и курьеров, если те заболеют, или окажутся на карантине.

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