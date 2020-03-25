Промышленники предупредили о риске дефицита муки

Предприятие мучной и крупяной промышленности предупреждают правительство о возможном дефиците муки в стране из-за высоких цен на зерно. Предприятия не могут себе позволить покупать зерно по нынешней завышенной цене, а запасов осталось лишь на несколько недель. Глава Союза мукомолов отправил письмо в профильное министерство, в котором содержится просьба ликвидировать дисбаланс в ценообразовании.

Промышленники сетуют, что ценовая конъюнктура значительно ухудшилась, а также жалуются на поведение сельхозпроизводителей, которые из-за высоких мировых цен на зерно не поставляют его на предприятия в России (а если поставляют, то по высокой цене), вместо этого экспортируют зерно за границу. При существующих ценах на зерно на мельнице на каждой тонне муки промышленники несут убытки 4000 рублей, по данным Интерфакса. Ситуацию усугубляет то, что уже 3 года многие предприятия в отрасли фактически обходятся без субсидий и льготных кредитов, которые ранее позволяли как-то существовать.