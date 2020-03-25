Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до шести месяцев

В Сбербанке согласовали предоставление клиентам, пострадавшим от коронавируса, индивидуальных кредитных "каникул". Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сбербанка.

Банк сосредоточит внимание на клиентах, которые непосредственно пострадали, госпитализированы, или же находятся в режиме карантина (что относится к огромному числу россиян).

"Каникулы" вводятся как для потребительских кредитов, так и ипотеки. Уточняется, что такие льготы будут рассматриваться "в индивидуальном порядке". Отправить заявку можно на сайте Сбербанка.

Вчера Путин, обращаясь к гражданам по поводу эпидемии, призвал тех, от кого это зависит, проработать отсрочки по потребительским кредитам, а также по ипотечным, напоминает Интерфакс. Разумно было бы предоставить такие каникулы, если доход человека сократился на треть и более, такой человек должен иметь право остановить обслуживание своего кредита, заявил Путин.