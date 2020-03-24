Аналитики: Биткоин будет стоить $350 тысяч долларов

Аналитики Kraken считают, что биткоин поднимется выше 350 тыс. долларов, пишет РБК .

Аналитики одной из старейших криптобирж США прогнозируют, что в течение 25 лет молодые инвесторы вложат 1 трлн долларов в криптовалюты. Цена биткоина, по их прогнозам, к 2044 году может вырасти до 350 тыс. долларов, и в целом криптовалюты будут широко распространены.

Постепенно в США будет происходить передача богатства от старшего поколения к миллениалам (24-39 лет) и поколению Х (40-55 лет). По оценкам аналитиков будет перераспределено до 68,4 трлн долларов, что позволит молодому поколению инвестировать в криптовалюты до 971 млн долларов. И это поднимет биткоин.

По мнению аналитиков, в течение ближайших десятилетий биткоин постепенно будет признан многими инвесторами и станет более популярным.

Перераспределение богатства между поколениями может происходить не только в США, но и в других странах. И это может поспособствовать еще большему росту биткоина.

О том, что цифровые активы будут все же признаны, отмечают эксперты, может говорить и рост числа профессий в соответствующей сфере. Этому способствует, по мнению аналитиков, и снижение волатильности биткоина, которое становится все более стабильным.

Ранее о том, что биткоин, а также другие криптовалюты будут все более распространены, заявил и глава торговой площадки Coinbase Брайан Армстронг. Он отметил, что сейчас количество пользователей криптовалюты составляет около 50 млн, но со временем это число может увеличиться до 5 млрд. А массовое принятие цифровых денег может произойти так же, как распространялся в мире Интернет.