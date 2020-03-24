«Газпром» ударил по конкурентам на европейском рынке

Российская компания «Газпром» решила снизить цены на газ на европейском рынке, тем самым поставив в невыгодные условия своих конкурентов, пишет Лента.Ру.

Снижение цен газа на европейском рынке связано с тем, что минувшая зима была теплой, а также с тем, что США продолжают поставлять в ЕС сжиженный природный газ. Опасаясь снижения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса, поставщики пытаются добиться сейчас увеличения продаж.

В Европе, на фоне теплой зимы и снижения спроса на сырье, хранилища заполнены газом на 55,5%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В отдельные годы такой уровень заполненности был перед началом зимнего сезона.

Совокупность этих факторов спровоцировала снижение цен на нефть. В итоге цена 1 тысячи кубометров газа с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе Title Transfer Facility более недели держится в пределах 90 долларов и даже опускалась до 86 долларов. При этом бюджет Газпрома был рассчитан исходя из цены в 200 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Газпром», пытаясь выйти на повышение объемов реализации, решил нарастить поставки газа на европейский рынок, несмотря на снижение цен. В итоге с начала текущего года через европейскую электронную площадку компания продала более 8,6 миллиарда кубометров газа, в том числе почти 2,4 миллиарда кубометров с начала марта. Стоит отметить, что в 2019 году «Газпром» продал через ЭТП 14,1 млрд кубометров газа.

Хотя цена газа на площадке упала до 113 долларов за тысячу кубометров, «Газпром» продолжает наращивать продажи, тем самым вытесняя с рынка более мелких поставщиков.

Как считают аналитики, действия «Газпрома» направлены на то, чтобы за счет объема компенсировать потери, обусловленные низкими ценами, что не могут позволить себе компании, которым добыча газа обходится дороже.