Японский банк: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

Кризис на нефтяном рынке продолжается. Хранилища нефти в Соединенных Штатах стремительно заполняются. В то же время, на мировой рынок продолжает поступать дешевая нефть из Саудовской Аравии и России.

Если такая ситуация будет продолжаться, то цена на нефть может уйти ниже ноля, как это не парадоксально, по словам аналитиков японского банка Mizuho. В данное время нефтехранилища в США заполнились примерно на половину своей максимальной емкости, и они могут вместить ещё 135 млн баррелей. Скорость заполнения этих нефтехранилищ примерно 2 млн баррелей в день.

Если каждую неделю коммерческие запасы нефти в США будут пополняться на 14 млн баррелей каждый день, то все хранилища в США заполнятся примерно через 2 месяца. Уже сейчас предложение нефти на мировом рынке превышает спрос на 15 млн баррелей в день. Нехватка места в нефтехранилищах повышает стоимость фрахта танкеров, поскольку они могут использоваться в качестве резервных хранилищ (особенно супертанкеры). Такая ситуация делает экспорт нефти из США экономически невыгодным.

Таким образом, при переполнении хранилищ цены на нефть могут упасть даже ниже ноля, то есть поставщики могут платить покупателям за приём нефти, пишет ПроФинанс. Сегодня американский банк Goldman Sachs снизил свой прогноз на марку Brent до 20 долларов за баррель в 2020 году.