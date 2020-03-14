Нефть Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003

Вечером по Москве стоимость нефти Brent упала на 15%, ниже 25 $/барр. Это случилось впервые с 2003 года. Соответственно рубль начал снижение, до уровня 80. Курс евро близок к 87.

На мировые финансовые рынки давит объявленная ВОЗ пандемия, а также хаотические действия регуляторов в США, Европе и в Азии. Дополнительное давление на рубль оказывает падение нефтяных цен.

Сегодня при открытии Мосбиржи рубль упал до 79, затем откорректировался до 77. К середине дня давление на рубль продолжалось и он снова подешевел до 78. Вечером курс взлетел до отметки 80, а поздно вечером и превысил ее, впервые с 2016 года.

По мнению аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, озвученном "Коммерсанту", сейчас российский финансовый рынок определённо настроен на курс 76-77 руб/$. Участники рынка ждут действий финансовых властей, ведь именно их действия сегодня обеспечивали коррекцию рубля к отметке 77.