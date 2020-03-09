Эксперты АКРА прогнозируют начало финансового кризиса в России

Сегодня, 14:33

Сергей Кузнецов

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Эксперты АКРА прогнозируют начало финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует высокую вероятность начала финансового кризиса.

Эксперты агентства напомнили, что коронавирус продолжает оказывать влияние на глобальную экономику. Экономическая активность снизилась не только в Китае, но и во многих других странах, и как следствие падает спрос на нефть. Ситуация усугубилась из-за разрыва договора ОПЕК+.

Аналитики АКРА подсчитали, что их специальный "индекс вероятности кризиса" ACRA FSI 10 марта достиг отметки 3,1. За 15 лет такое наблюдалось лишь во время Великой Рецессии 2008 г., а также в 2014 году. Индекс выше 2,5 означает очень высокую вероятность начала кризиса (Лента).

Аналитики уточнили, что этот индекс означает повышение вероятности кризиса, однако необязательно стопроцентно свидетельствует о его неминуемости уже завтра.

Вчера СМИ сообщили, что из-за падения курса рубля импортные товары могут подорожать на 10 и более процентов, могут подорожать одежда, лекарства, техника. Если курс рубля будет удерживаться, то может подорожать жильё, на 10 и более процентов.

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кризис нефть ОПЕК+ инфляция

Лента

Эксперты АКРА прогнозируют начало финансового кризиса в России

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