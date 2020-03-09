Российские проблемы с падающим спросом на нефть поможет решить Китай - СМИ

Сегодня, 14:26

Сергей Кузнецов

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Российские проблемы с падающим спросом на нефть поможет решить Китай - СМИ

Россия — один из крупнейших мировых экспортеров нефти и газа, по запасам газа она первая в мире. Нефть и газ являются фундаментом экономики России. Треть федерального бюджета состоит из нефтегазовых доходов. Поэтому колебания цены на нефть и газ способны очень сильно влиять на российский внутренний рынок.

Главной причиной происходящего в последний месяц падения цен на сырье является то, что Китай страдает от эпидемии, ему нужно меньше энергоресурсов.

Статистика свидетельствует, что например в закрытом на карантин городе Ухань автозаправочные станции работают лишь на четверть от мощности. Некоторые НПЗ в Китае работают лишь на 30%.

При этом в США продолжается рост объемов добычи сланцевой нефти. Считается, что сланцевики будут добывать в ближайшем будущем около 13,3 млн баррелей в день.

Эпидемия коронавируса создала ещё больший "навес" предложения над спросом. Уже в конце февраля нефть начала падать ниже $50.

29.02 президент Путин созвал нефтяников во Внуково, чтобы посовещаться, как стабилизировать мировой рынок нефти, а также поручил проработать меры для этого. Уже 6.03 договор ОПЕК+ был фактически разорван, после чего нефть стремительно упала. Китайский обозреватель пишет, что Китай уже сейчас — крупнейший потребитель энергоресурсов, а в 2040 году будет крупнейшим импортером сырой нефти. Экспорт российской нефти в Китай идёт по трубам, что гарантирует бесперебойную поставку, а кроме того трубопровод является очень дешёвым средством транспортировки.

Решение проблем России с падающим спросом на нефть и газ лежит в Китае, и Россия очень сильно нуждается в поддержке Китая сейчас, резюмировал обозреватель (ИноСМИ).

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