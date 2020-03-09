Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Эксперт Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и выходом России из сделки ОПЕК+.

Крутихин рассказал, что Путину представили аналитику, которая свидетельствовала, что выход из ОПЕК+ позволит "выдавить" американских сланцевиков, и Россия может себе позволить такой манёвр, так как обладает большими накопленными средствами. Ситуация выглядит несколько иначе: дело в том, что Россия и Саудовская Аравия давно конфликтовали в ОПЕК+. В последние 3 года Россия лишь декларативно выполняла условия ОПЕК+, на практике постоянно повышая добычу. Саудиты это знали, и в феврале потребовали, чтобы Россия тоже снизила добычу, но Россия отказалась, вместо этого предложила продлить существующие соглашения еще на несколько месяцев. Саудиты не согласились с такими предложениями и фактически расторгли договор.

Относительно неких параллелей с ситуацией в 1980х годах, когда Рейган якобы повлиял на Саудовскую Аравию, чтобы та увеличила добычу и обанкротила СССР, Крутихин ответил, что такая версия действительно бытует, об этом говорил тот же Гайдар. Заговор США и Саудовской Аравии вряд ли существовал, а также нельзя провести параллель с нынешней ситуацией.

Крутихин считает, что замысел навредить американским сланцевикам со стороны России отсутствовал, а если он реально был, то такой замысел не оправдается, по той причине, что сланцевики могут весьма быстро прекращать добычу, и опять её возобновлять. Кроме того, некоторые сланцевики не пострадают даже при цене порядка $25.

"Катастрофы с ними не случится точно" - Крутихин

Комментируя оптимистические оценки Минфина, о том что в России достаточно денег, чтобы продержаться даже 10 лет при цене нефти $25, Крутихин сказал, что в таком случае можно считать, что ВВП вообще не будет расти, а если такие низкие цены продержатся 5 лет, то ВВП сократится, по данным министерства финансов РФ (Znak ).

Существует резервный фонд ФНБ, но неизвестно насколько его хватит, потому что он уже "откупорен", так как цена сейчас ниже $42. Кроме того, на эти деньги могут претендовать большие компании, для своих проектов.

Крутихин также указал, что запасы нефти в РФ большей частью трудноизвлекаемые: только 30% запасов коммерчески извлекаемые.

Чтобы было выгодно добывать 70% российской нефти, ее цена должна быть $70-80/барр. Если же цена будет в диапазоне $30-40, то получается, что коммерчески доступны только 15% запасов.

Таким образом, обрушение цен может приближать изменение статуса России как нефтяной державы. В прошлом году Минэнерго заявляло, что через 15 лет Россия потеряет 40% добычи, из-за ухудшения качества запасов. Обвал цен сейчас — приближает эти сроки.

Отвечая на вопрос, почему саудиты пошли на такой резкий демарш, Крутихин сказал, что для Саудовской Аравии некомфортная цена даже $50, так как у них бюджет дефицитный ниже этой отметки. Саудиты хотели продавать меньший объем, но по большей цене, и были нацелены на сокращение добычи. Сейчас они решили, что если выйти на максимум добычи, то они выиграют, даже лучше чем в ОПЕК+. Саудовская Аравия не будет в убытке, заверил Крутихин.

Относительно цен на ближайший период: сейчас цены будут определяться несколькими факторами. Первый состоит в том, что в ближайшие годы предложение будет сильно превышать спрос.

Второй фактор состоит в том, что нефтяные цены определяются не реальным балансом спроса и предложения, а поведением игроков на биржах. Игрокам на бирже нужна волатильность, а не высокие либо низкие цены. Они зарабатывают на волатильности.

Отвечая на вопрос, как на нефтяной отрасли и на жителях России отразятся девальвация и падение Urals, Крутихин сказал, что российские нефтяники выиграют от девальвации, но потеряют от сокращения коммерчески выгодных запасов. Поэтому для них ситуация "двусмысленная".

Для населения же, девальвация влечет за собой инфляцию, особенно импортной продукции. Россия импортозависима, и происходящее плохо скажется на содержимом кошельков, заключил Крутихин.



