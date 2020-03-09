В Минфине не видят причин для рецессии

Сегодня, 13:10

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Минфине не видят причин для рецессии

В министерстве финансов не ждут рецессии в этом году, как и серьёзного падения доходов от нефти и газа.

Так заместитель министра финансов Владимир Колычев прокомментировал спад нефтяных цен и снижение курса рубля. Он напомнил, что финансовые власти обладают механизмами компенсации этих рисков. Некоторую часть бюджета составляют так называемые условно утвержденные расходы: в 2020 году 2,5% бюджетных расходов, в следующем 5%. В целом, такие расходы составляют около 1 трлн руб. Эти расходы можно безболезненно снизить.

Колычев сказал, что серьёзное выпадение нефтегазовых доходов может случиться только при очень серьёзной стагнации, и министерство финансов не рассматривает такие сценарии (РИА Новости).

В последний раз экономика России была в рецессии в 2014 и 2015 годах. Рецессия закончилась в 2016 году, в прошлом году экономика выросла на 1,3%.

Не забудьте поделиться новостью!
Минфин рецессия бюджет

Лента

В Минфине не видят причин для рецессии

Сегодня, 13:10

Миллиардер из Приморья предвидел обвал курса рубля

Вчера, 23:21

Министр энергетики Новак: "нефтяной обвал" не повлияет на цены на бензин

Вчера, 15:04

Песков: ситуация на рынке нефти просчитывалась заранее

Вчера, 14:44

Россиянам рассказали, как можно заработать на обвале рубля

Вчера, 10:18

СМИ: Роснефть добилась выхода России из ОПЕК+

9-03-2020, 23:32

Эксперт: возможно сокращение ВВП России из-за обвала рынков

9-03-2020, 23:28

На Московской бирже готовятся к повышенной волатильности

9-03-2020, 23:11

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля и нефти

9-03-2020, 20:15

Аналитики посоветовали, как вести себя на валютном рынке

9-03-2020, 20:11

В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

9-03-2020, 19:55

Котировки российских компаний обрушились на Лондонской бирже

9-03-2020, 19:38

Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США

9-03-2020, 13:49

Коронавирус угрожает доллару и рынкам США

7-03-2020, 22:27

Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль

3-03-2020, 15:45

Названы самые крупные российские заводы

1-03-2020, 22:02

Россия увеличила продажи золота в Британию в 11 раз

28-02-2020, 17:08

Мировой экономике спрогнозировали худший год за десятилетие

28-02-2020, 16:12

Как сохранить и приумножить свои сбережения - обзор вариантов

27-02-2020, 13:28

Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

27-02-2020, 11:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров