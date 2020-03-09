В Минфине не видят причин для рецессии

В министерстве финансов не ждут рецессии в этом году, как и серьёзного падения доходов от нефти и газа.

Так заместитель министра финансов Владимир Колычев прокомментировал спад нефтяных цен и снижение курса рубля. Он напомнил, что финансовые власти обладают механизмами компенсации этих рисков. Некоторую часть бюджета составляют так называемые условно утвержденные расходы: в 2020 году 2,5% бюджетных расходов, в следующем 5%. В целом, такие расходы составляют около 1 трлн руб. Эти расходы можно безболезненно снизить.

Колычев сказал, что серьёзное выпадение нефтегазовых доходов может случиться только при очень серьёзной стагнации, и министерство финансов не рассматривает такие сценарии (РИА Новости ).

В последний раз экономика России была в рецессии в 2014 и 2015 годах. Рецессия закончилась в 2016 году, в прошлом году экономика выросла на 1,3%.