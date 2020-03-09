Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

На фоне падения курса рубля все товары, которые ввозятся в Россию из-за рубежа, станут дороже в пределах 10-35 процентов. Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные газетой «Известия».

По мнению аналитиков, больше всего вырастут цены на детские товары, одежду и обувь, технику и электронику, лекарства. Если курс рубля останется на нынешней отметке, в пределах 10-15 процентов повысятся цены на жилье.

Однако этого не стоит опасаться, так как курс на импортозамещение уже дал свои результаты. Особенно они заметны в сельском хозяйстве. И именно благодаря курсу на импортозамещение инфляция в стране не превысит отметку в 4 процента.

Согласно информации Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составила порядка 36 процентов. Что же касается продуктов питания, доставляемых из-за рубежа, на них приходится не более 21 процента.

Не радует факт неизбежного повышения цен на лекарства.

«Можно ожидать, что c последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10-15 процентов на лекарственные препараты», — прогнозирует начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Неизбежно вырастут и цены на смартфоны, где доля импорта достигает порядка 80-90 процентов. По оценкам специалистов, стоимость устройств может взлететь на 20 процентов.

Детские товары, одежда и обувь могут прибавить в цене на треть, так как эти отрасли зависимы от Китая.

Подорожают и автомобили - эксперты ожидают повышения цен на 6-10 процентов. Притом, повышение стоимости коснется не только импортных авто, но и отечественных, так как автопроизводители используют импортные комплектующие.