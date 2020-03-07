Песков: ситуация на рынке нефти просчитывалась заранее

По словам Дмитрия Пескова, президент провел закрытое совещание 1 марта, перед встречей представителей стран ОПЕК+. На этом совещании обсуждались самые разные ситуации на рынке нефти. Представители нефтяного сектора обсуждали и выдвигали различные позиции и варианты действий (Интерфакс ).

На уточняющий вопрос, правда ли, что глава Роснефти Игорь Сечин ратовал за выход России из договора ОПЕК+, или же его роль преувеличена, Песков ответил, что высказывались разные мнения, на протяжении многих лет, и это абсолютно нормально.

По словам Пескова, сейчас наблюдается волатильность на рынке нефти, но это учитывалось и просматривалось заранее.

Песков подчеркнул, что Россия обладает достаточными резервами, чтобы пройти через нестабильный период без потерь. При этом, он не исключил возможность возвращения России переговорам с Саудовской Аравией и остальными членами картеля.

"На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил" - Песков.