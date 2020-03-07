Россиянам рассказали, как можно заработать на обвале рубля

«Черный понедельник» не сходит с полос СМИ - нефть обрушилась, рубль - тоже. Но пока рынки свыкаются с произошедшим, простые россияне могут заработать на этом. Во время падения цен на черное золото и стремительный рост валюты выгодно покупать акции. Цена на них в такие периоды низкая, но в будущем, и в этом можно не сомневаться, их стоимость существенно вырастет. Таким образом, быстро сориентировавшийся человек сможет неплохо заработать.

Независимый экономический эксперт, руководитель инвестиционного консалтинга УК БКС Антон Шабанов в интервью URA.RU рассказал, что в такие периоды традиционно растет в цене то, что ценится в тяжелые времена. Конечно, в первую очередь речь идет о золоте.

«Что касается акций, то когда все будет падать, это хороший способ, чтобы купить дешевле то, что когда было очень дорого. Любые кризисные моменты создаются для того, чтобы покупать то, что было дорого, по более низкой цене, потому что потом все будет отрастать обратно», — объяснил специалист.

Шабанов также полагает, что россиянам не стоит паниковать, а надобно четко следовать своим личным финансовым целям и не реагировать на конъюнктуру рынка.

Ранее Василий Колташов, глава Центра политэкономических исследований, заявил, что новая волна глобального кризиса затронула экономику РФ после «черного понедельника». Теперь правительство Мишустина должно работать, не покладая рук, чтобы удержать российскую экономику.



