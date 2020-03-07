СМИ: Роснефть добилась выхода России из ОПЕК+

Как говорил министр энергетики Александр Новак в интервью немецкой прессе, президент Путин был большим сторонником сделки ОПЕК+. Его хорошие личные отношения с лидерами нефтедобывающих государств способствовали заключению сделки в 2016 году. В следующем году Путин неоднократно подчеркивал пользу для России от этого соглашения. Затем соглашение продлевали несколько раз. В 2019 году добыча была ограничена на 1,2 млн баррелей/день, а в конце прошлого года президент подтвердил, что необходимо продолжать сотрудничество в ОПЕК+ и подчеркивал важность стабильности мировых энергетических рынков (Фонтанка ).

Однако, в марте 2020 идиллия закончилась: Саудовская Аравия начала настаивать на увеличении ограничений вдвое, то есть ещё на полтора миллиона баррелей, полмиллиона из которых должна была взять на себя Россия. Получив соответствующие директивы, министр энергетики РФ отказался подписывать соглашение и покинул заседание. После этого саудиты увеличили добычу и снизили цену предложения.

Пресс-секретарь Роснефти Леонтьев назвал предложения саудитов "мазохизмом", и заявил, что у России "великолепная ресурсная база", в отличие от других нефтедобывающих стран.