Эксперт: возможно сокращение ВВП России из-за обвала рынков

Российская экономика может сократиться с $1,6 трлн до $1 трлн в долларовом выражении, из-за девальвации рубля и снижения капитализации российских компаний, по мнению эксперта Atlantic Council Андерса Ослунда (РИА Новости ).

Обычно иностранцы покидают российский рынок, если цены на нефть падают. Акции российских компаний всегда зависят от нефтяных котировок, есть большая корреляция между рублем, стоимостью российских акций, и ценой на нефть, поэтому нет ничего странного, когда бумаги например Роснефти снижают свою стоимость синхронно с падением нефти, заявил эксперт.

По-видимому, Россия в текущем году будет обладать меньшим объемом ресурсов, как в экономическом, так и в политическом измерении. Эксперт не исключает, что страну ждет десятилетняя стагнация, если экономическая политика будет проводиться неправильно.