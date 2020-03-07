На Московской бирже готовятся к повышенной волатильности

На Московской бирже готовятся к большой волатильности акций во время открытия, в первый рабочий день 10.03. Будет увеличено обеспечение некоторых активов. Для наиболее волатильных активов будут расширены ценовые коридоры.

Если ценные бумаги будут кол****ься слишком резко, будет применяться так называемый дискретный аукцион. Подобные механизмы применялись сегодня на торгах в Нью-Йорке. Если котировки значительно изменяются, например больше чем на пятую часть от стоимости за 10 минут, то вместо остановки торгов проводится дискретный аукцион.

Рыночная ситуация будет определяться утром до открытия торгов (Коммерсант ).

Сегодня фондовые биржи в Азии упали на 5% среднем, США на 7%, в Евросоюзе на 6%.