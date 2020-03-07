Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля и нефти

Неожиданный распад нефтяного картеля ОПЕК+ шокировал рынки. Днём 9 марта котировки Brent упали до $36, такой уровень наблюдался 15 лет назад.

В арифметическом выражении, падение было крупнейшим со времен "Бури в пустыне" в 1991 г.

Реализуя угрозы повысить добычу нефти, чтобы выдавить конкурентов, саудовцы повышают добычу до 10 млн баррелей/день, и готовы продолжать наращивать добычу до 12 млн барр. Саудовцы предоставили скидки постоянным клиентам в Азии, США и Евросоюзе.

Еще до распада ОПЕК+ на цены давил сверху фактор коронавируса — нефть упала от 66 до 55 долларов/баррель.

Эксперты РБК считают, что в ближайшие дни и недели участники рынка продолжат паниковать, не исключается продолжение падения нефти, и соответственно девальвация рубля. Аналитики считают, что завтра курс рубля может подняться выше 70.

Теоретически, страны Залива могут испугаться обвала нефтяных цен, и пересмотреть свои позиции, но пока таких сигналов не поступает.

Партнер EXANTE Алексей Кириенко считает, что Минфин отправит рубль в "свободное падение", чтобы компенсировать снижение нефтяных доходов.