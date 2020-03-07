Аналитики посоветовали, как вести себя на валютном рынке

Сегодня цены на нефть упали примерно на треть, а доллар взметнулся до 75 рублей на Forex.

Эксперты РБК посоветовали, что делать в такой ситуации. По их мнению, покупать доллар и евро в момент резкого падения нефтяных цен — невыгодно. В понедельник 9 марта официальные валютные биржи России не работают, так как это выходной день. Из-за этого обменники завышают курсы валют. Так называемый спрэд, то есть разница покупка/продажа, в такие дни обычно 2-3 рубля., а в периоды кризисов на мировых рынках он возрастает до 4-6 рублей.

Завтра, в первый рабочий день, курсы могут повести себя непредсказуемо: не исключена коррекция после резкого падения, возможно выгоднее подождать один день, пока схлынут панические настроения. Курс рубля вероятно будет снижаться и далее, но уже более плавно. В целом, похоже на то, что рубль уже отреагировал на падение нефти, но если случится какое-то обострение, то курс доллара вырастет до 80 руб. В целом, может быть выгодно увеличить % долларов в портфеле сбережений, но всё ещё неясно, как себя поведет глобальная экономика и какими будут курсы мировых валют.

Нефть уже, видимо, падать не будет, а вот что будет с глобальной экономикой, всё ещё неясно, считают в РБК.

Падение нефти 9 марта оказалось самым сильным за 30 лет, с 1991 года.