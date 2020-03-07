В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.

Не исключается вариант, при котором Россия вернется за стол переговоров ОПЕК, но это маловероятно, так как в политическом плане это неприемлемо. Глава отдела сырьевых товаров в Fitch Д.Маринченко считает, что нынешнее падение нефтяных котировок стало неприятной неожиданностью для лиц, принимавших окончательное решение о разрыве соглашения ОПЕК+. В Москве, видимо, не ожидали такой реакции саудовцев (РБК ).

Нельзя считать комфортным такой уровень цен, так как Россия может столкнуться с дефицитом бюджета и девальвацией, а также могут возникнуть мотивы увеличить налоги для нефтяников.

Если Россия продолжит переговоры в формате ОПЕК+, то это теоретически стабилизирует цены, но вряд ли сам формат ОПЕК+ будет выглядеть так же серьезно как раньше.