Котировки российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Сегодня утром на бирже в Лондоне обвалились акции российских крупнейших компаний. Акции Роснефти упали на 22%, Газпрома — на 15%, Лукойла на 17%.

Пострадали также металлургические компании, например Северсталь и Евраз, а также компании розничной торговли, например Магнит и X5. Снижаются также котировки акций российских банков, например ВТБ (Интерфакс ).

Саудовская Аравия увеличивает собственную добычу, как сообщается, до 12 млн баррелей в сутки. Саудиты предложили постоянным покупателям 20%-ю скидку. Так они отреагировали на невозможность договориться с Россией о дальнейшем ограничении добычи. Саудиты требовали снижать добычу, чтобы восполнить свои убытки от падения спроса в Китае.

Считается, что падение цен приведет к уменьшению сланцевой добычи в США, это выгодно Роснефти.